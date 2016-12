Karimun Dapat Dana Desa Rp35 Miliar

batampos.co.id – Kabupaten Karimun pada 2017 mendatang akan menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp 35,8 miliar. Tepatnya 35.818.950 yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Dana Desa itu diperuntukkan pada 42 Desa yang ada di Kabupaten Karimun.

Jumlah Dana Desa ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya  Rp27,5 miliar.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan DD cukup besar tahun 2017 sekitar 30 persen. Dan ini sebagai tantangan, bagi Kepala Desa (Kades) dalam mengoptimalkan DD untuk pembangunan di masing-masing desa, agar pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata¬† Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Hj Khairita, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun, Rabu (21/12/2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karimun 2017 juga diharapkan terjadi peningkatan. Dimana ADD 2016 mencapai Rp14,13 miliar yang diperuntukan untuk biaya operasional Desa maupun Badan Perwakilan Desa (BPD) termasuk gaji para pegawai.

“Intinya, Pemerintah Daerah mendorong agar 42 Desa tersebut bisa berkembang dengan merealisasikan DD dalam bentuk pembangunan inftrastruktur Desa,” ungkapnya.

Masih kata Ita, saat ini menyerapan atau realiasi penyaluran DD sudah mencapai 98 persen dalam bentuk inftrastruktur 42 Desa. Tinggal pihak Desa membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan yang harus sesuai Permendesa no 21 tahun 2015 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) no 6 tahun 2016 tetang pedoman teknis, pelaksanaan DD yang bersumber dari APBN 2016 yang disempurnakan lagi dengan Perbup no 13 tahun 2016.

“Di sini biasanya mereka terkendala. Tapi, untuk tahap pertama sudah selesai semuanya laporannya. Tinggal tahap kedua ini, untuk pencairan dalam proses dibagian keuangan. Secara umum, 42 Desa sudah masukkan administasinya dan langsung dilakukan pencairan ke masing-masing rekening Desa,” jelasnya.

Terpisah Kepala Desa Pangke Efendi ketika di konfirmasi tentang realisasi penggunaan DD yang mencapai sekitar Rp 600 juta lebih mengatakan, hingga saat ini dana tersebut sudah diimplementasikan dalam bentuk bangunan fisik seperti pembuatan parit, balai pertemuan, tiang listrik, semenisasi.

“Kalau tahap pertama bangunan fisiknya sudah selesai semuanya. Tinggal tahap kedua itu balai pertemuan ada penambahan fisik. Dan kita prediksikan akhir tahun ini semuanya selesai, tinggal membuat laporan administrasinya saja ada waktu hingga bulan Maret 2017 mendatang,” katanya. (tri)

