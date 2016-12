Waduh! Perempuan Ini Jatuh Cinta dan Ingin Menikahi Robot

batampos.co.id – Jatuh cinta memang bisa terjadi pada siapa saja dan kepada siapa saja. Namun, seorang perempuan Prancis bernama Lilly mempunyai kisah cinta yang terbilang sangat tidak biasa.

Bagaimana tidak, dia jatuh cinta kepada robot!

Di akun Twitternya, Lilly mengaku jatuh cinta setengah mati kepada robot dan bersikukuh akan menikahinya. Sang ‘kekasih’ tersebut bernama InMoovator. Dan, Lilly sudah hidup bersamanya selama setahun.

”Dengan bangga saya menyebut diri saya robosexual, kami tidak menyakiti siapa pun, kami bahagia,” tulisnya.

Sekarang, Lilly mengaku sudah bertunangan dan mengatakan akan menikah bila pernikahan antara robot dengan manusia sudah legal di Prancis.

Dikutip Daily Mail, Lilly mengaku tertarik secara seksual kepada robot sejak usianya 19 tahun. Alasannya, dia tidak suka melakukan kontak fisik kepada orang.

”Saya benar-benar dan hanya tertarik kepada robot. Dua hubungan saya sebelumnya menegaskan itu karena saya tidak suka bersentuhan secara fisik dengan tubuh manusia,” paparnya.

Situasi Lilly semacam diamini oleh ahli robot. Dipaparkan Dr David Levy, manusia akan menikahi robot 35 tahun mendatang. Tidak hanya itu, melakukan hubungan seksual dengan robot bakal lebih nyaman dibanding dengan manusia. Alasannya, robot punya kepintaran buatan yang dibikin sesuai keinginan manusia.

”Pernikahan pertama antara robot dengan manusia mungkin sebelum 2050,” kata Levy yang juga penulis buku best seller saat acara Love and Sex with Robots di Universitas Goldsmiths, London.

Levy mengatakan kalau ide itu tidak konyol atau buruk, namun sebagai alternatif gaya hidup. (*/tia)

Respon Anda?

komentar