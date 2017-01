Buah Naga Merah Turun Harga

batampos.co.id – Hypermart Batam memberikan promo spesial untuk buah Naga Merah. Buah ini ditawarkan dengan harga Rp 1.690 per 100 gr dari harga sebelumnya Rp 2.990 per 100 gr.

“Ini harga termurah se Kota Batam,” ujar Kepala Toko Hypermart Nagoya, Tri Yumeizal, Kamis (19/1).

Dia mengatakan, buah yang memiliki rasa manis dan sedikit asam ini mempunyai banyak manfaat. Buah Naga merupakan buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. “Buah naga kaya akan nutrisi dan vitamin,” kata Tri.

Dia mengatakan, buah yang bentuknya khas ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan usia, berbagai nutrisi yang terkandung dibuah ini bagus untuk kesehatan bayi, balita, anak-anak, hingga orang dewasa dan orang tua.

“Khasiat mencegah kanker, bagus untuk jantung, mencegah dan mengatasi diabetes,” ungkap Tri.

Selain itu, Hypermart juga masih memberikan spesial harga murah setiap hari, diantaranya buah jeruk santang madu Rp 2.990 per 100 gr dari harga sebelumnya Rp 3.590. “Harga spesial mangga madu Rp 4.590 per 100 gr, kacang tanah Thailand Rp 5.595 per 100 gr,” ucap Tri. (cr14)

