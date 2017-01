Busana First Lady Amerika Jadi Sorotan

batampos.co.id – Ibu negara atau First Lady Of The United States (Flotus), Melania Trump, meniru gaya Jackie Kennedy, istri John F Kennedy saat inagurasi sang suami, Donald Trump.

Dilansir Mirror, Jumat (20/1), mulai dari sarung tangan, warna, semua sama hanya topi yang berbeda. Melania melenggang dengan percaya diri bersanding dengan suaminya. Jackie terkenal mengenakan pakaian biru muda tersebut pada acara yang sama yaitu hari pelantikan suaminya pada tahun 1961. Hal ini menjadi pembicaraan warga AS soal gaya busana Flotus.

Tentu saja, kita tidak mengatakan bahwa Melania terlihat persis seperti Jackie, hanya saja gayanya dengan sepasang sarung tangan tersebut membuatnya seolah meniru. Melania memberikan tampilan klasik dengan sentuhan sepasang sepatu hak yang sangat tinggi berwarna biru muda. Akan tetapi, Nyonya Trump ini tetap terlihat feminin dan gaya.

Gaun kasmir bergaya turtleneck ini merupakan rancangan Ralph Lauren. Gaya busana ibu negara AS merupakan hal penting dalam setiap penampilan. Tak jarang desainer setiap gaun ibu negara mendadak terkenal. Cara berpakaian ibu negara AS juga sering menjadi panutan. Karena itu, sama dengan Michelle Obama, Melania akan menjadi contoh bagi generasi fesyen di AS dan seluruh penjuru dunia. (Mirror/cr1/JPG)

