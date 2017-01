Lagi, Gaun Michelle Obama Dinilai Sempurna

batampos.co.id – Meski tak lagi jadi 1st lady, Michelle Obama tetap menjadi perhatian publik.

Ia selalu tampil sempurna dalam setiap kesempatan. Seluruh desainer yang merancang busana Michelle pasti ikut mendadak terkenal.

Michelle betul-betul memperhatikan setiap detail dari warna, kenyamanan, model, dan siluet penampilannya. Lihat saja saat Hari Inagurasi Presiden Amerika Serikat (AS), Jumat (20/1/2017) waktu setempat.

Michelle begitu memesona dengan gaun maroon yang dikenakannya. Michelle bersama suaminya menghadiri pengambilan sumpah presiden terpilih Donald Trump. Mereka berempat sebelumnya bertemu di Gedung Putih untuk minum bersama. Pakaian tersebut merupakan rancangan Jason Wu yang beberapa kali juga merancang pakaian mantan First Lady itu seperti dilansir Pop Sugar, Sabtu (21/1).

Gaya Michelle tampil anggun dengan warna merah maroon dengan ikat pinggang yang tipis. Michelle mengangkat seluruh rambutnya dan melengkapi telinganya dengan anting berlian karya Harry Kotlar. Coba saja bandingkan dengan gaya busana wanita di sampingnya, yaitu First Lady Of The United State (Flotus) yang baru, Melania Trump.

Melania memakai dress bergaya hampir sama seperti mantan ibu negara istri John F Kennedy. Melania memakai setelan biru muda pada momen paling penting itu. Namun kedua warna itu tampak menarik karena pakaian Melania dan Michelle mewakili persatuan bangsa dan bendera AS yaitu merah dan biru.

Warna mereka dilengkapi dengan kehadiran rival Trump, Hillary Clinton.

Clinton memakai setelan serba putih sambil bergandengan tangan dengan suaminya, Bill Clinton. Ketiganya melukiskan harapan rakyat AS untuk mencapai persatuan di era kepemimpinan Trump. (cr1/JPG)

