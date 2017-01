Ssstt… hendak Beli Rumah? Intip Dulu Deh Tawaran CIMB Niaga Ini

batampos.co.id – Anda punya rencana membeli rumah? Silakan tentukan rumah yang hendak Anda beli. Seanjutnya intip sejenak yuk penawaran CIMB Niaga.

CIMB Niaga menawarkan bunga KPR yang menarik dan kompetitif kepada masyarakat menyambut Tahun Baru China (Imlek) 2568 Kongzili pada 28 Januari mendatang.

Melalui program terbaru ini, CIMB Niaga mempersembahkan KPR Xtra Hoki dengan penawaran bunga/ujrah KPR fixed sebesar 7,5% untuk 3 tahun atau fixed sebesar 8% untuk 5 tahun, baik KPR konvensional dan Syariah.

Penawaran ini berlaku untuk pembelian primary, secondary, maupun take over hingga 28 Februari 2017. Adapun cara mengikutinya, nasabah dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau Phone Banking 14041.

“CIMB Niaga selalu berupaya menghadirkan produk-produk KPR yang bisa menjadi pilihan utama nasabah. Oleh karenanya, kami akan terus berinovasi memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan sesuai harapan dan kebutuhan nasabah,” ujar Head of Retail Banking Product CIMB Niaga Budiman Tanjung.

Selain penawaran bunga yang menarik, bank terbesar kelima di Indonesia ini pun memberikan sejumlah manfaat lainnya pada promo Imlek tersebut. Dijelaskan Budiman, khusus untuk nasabah yang akan take over ke CIMB Niaga, berkesempatan mendapatkan keuntungan bebas provisi dan biaya administrasi, cash back appraisal dan roya, plafon pinjaman/pembiayaan hingga 80%, dan dapat melakukan top up atas take over-nya. Tak hanya itu, nasabah juga berkesempatan memperoleh angpao voucher belanja dengan beragam nilai.

Promo KPR Xtra Hoki dapat dimanfaatkan oleh seluruh nasabah, baik yang membeli rumah baru maupun yang memindahkan KPR-nya ke CIMB Niaga. Untuk mewujudkan hal tersebut, CIMB Niaga menawarkan beragam pilihan produk KPR yang inovatif serta menguntungkan nasabah.

Menurut Budiman, untuk produk konvensional, perseroan menghadirkan solusi pinjaman produk KPR Xtra dengan pilihan suku bunga variatif, proses cepat, serta tersedia beragam pilihan untuk berbagai tujuan KPR. Ada pula produk KPR Xtra Manfaat, yang menghubungkan manfaat rekening tabungan nasabah dengan KPR sehingga beban bunga lebih ringan dan dapat lunas lebih cepat.

Adapun untuk produk syariah, tersedia pilihan produk KPR iB dan KPR iB Flexi. Melalui KPR iB, nasabah dapat memilih angsuran secara tetap serta bisa memperoleh fasilitas semua kebutuhan pembiayaan. Sementara, KPR iB Flexi memungkinkan nasabah mendapat angsuran lebih fleksibel dengan mengikuti referensi rate, uang muka lebih ringan, serta jangka waktu yang lebih panjang.

Budiman berharap, promo ini dapat mendorong penyaluran KPR CIMB Niaga yang hingga September 2016 telah mencapai Rp23,43 triliun. Hal ini sekaligus bentuk dukungan perseroan atas himbauan pemerintah untuk menurunkan suku bunga kredit/ujrah.

“Dengan tetap fokus pada upaya meningkatkan daya saing melalui kualitas layanan, kecepatan proses dan produk-produk pembiayaan perumahan inovatif, CIMB Niaga menargetkan pertumbuhan KPR yang lebih tinggi pada tahun ini dibandingkan raihan tahun lalu, dengan tetap mengacu pada kondisi perekonomian dan pasar property sepanjang tahun ini,” tutup Budiman.

