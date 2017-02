Melania Trump Ogah Tinggal di Gedung Putih

batampos.co.id – US Magazine melaporkan, Melania ogah pindah dari apartemen supermewah di 721 Fifth Avenue, Trump Tower, New York.

Itu artinya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mungkin akan tinggal di Gedung Putih, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington DC, sendirian, tanpa First Lady.

Sumber orang dalam keluarga Trump mengatakan, rencana Melania ogah tinggal di Gedung Putih ini karena demi anaknya Barron (10) yang masih harus menyelesaikan sekolahnya.

“Mereka masih mempertimbangkan. Apakah Melania dan Barron akan pindah ke Washington setelah sekolah, atau tidak sama sekali. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk Barron,” ujar sumber tersebut.

Andai Melania dan Barron tak jadi pindah ke Gedung Putih, maka Trump akan terpisah dengan First Lady sekitar 200 mil. Dan dari Gedung Putih ke Trump Tower, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit dengan pesawat.

Dan, jika Melania memang benar lebih memilih tinggal di Trump Tower ketimbang di Gedung Putih, maka itu akan menjadi sejarah baru AS; First Lady yang tidak tinggal di Gedung Putih.

Namun buat publik AS sendiri, ketidakhadiran Melania sepertinya tidak akan aneh. Sebab selama ini, peran First Lady sudah mulai dipegang oleh anak Trump, Ivanka.

Peran penting Ivanka bahkan sudah terlihat sejak Donald mengumumkan diri mau jadi presiden. Ivanka terlibat penuh dalam kampanye ayahnya, termasuk menyiapkan peralihan kekuasaan dari Barack Obama ke ayahnya (tim transisi).

Ivanka juga lah aktris di belakang layar, yang mengatur sejumlah pertemuan penting Trump dengan sejumlah kepala negara seperti dengan Presiden Argentina atau Perdana Menteri Jepang. (adk/jpnn)

