New Carry Pick Up Makin Tangguh

batampos.co.id – Suzuki Indomobil Batam kini menawarkan produk New Carry Pick Up. Sejumlah penyegaran terjadi pada varian komersil terlaris di Indonesia ini.

PIC Marketing Indomobil Batam Andy Santana mengatakan, tampilan eksterior emblem Carry Pick Up kini lebih modern dengan desain baru dan penambahan new front grille serta logo.

Kesan tangguh juga semakin diperkuat dengan penambahan new front under guard di bagian depan, membuat New Carry Pick Up siap mengarungi berbagai medan untuk menggerakan roda perekonomian.

Bagian samping ada pintu penumpang ditambahkan lubang kunci untuk memudahkan akses ke luar masuk penumpang. Ditambah new design sticker di bagian bak yang menjadikan tampilan lebih sporty.

Bagian interior, perbedaan terletak pada new door trim color, new seat color dan juga penambahan driver assist grip yang menambah kenyamanan dari New Carry Pick Up. Selain itu terdapat pula pilihan warna baru yaitu silver, menjadikan New Carry semakin terdepan.

Dapur pacu Suzuki New Carry Pick Up dibekali mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 78.8 PS pada putaran 5.500 rpm dan torsi maksimum 120 Nm/3.000 rpm, sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.

Suzuki Carry Pick Up hadir sejak 40 tahun lalu dan membantu menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari generasi ke generasi, Carry Pick Up dipilih oleh para pelaku usaha sebagai armada angkut yang handal dan irit BBM.

Keunggulan-keunggulan tersebut juga terlihat dari total penjualan kendaraan komersial Suzuki. Selama periode Januari sampai Desember 2016, Suzuki berhasil meraih penjualan sebesar 42,8 persen dari total market nasional.

Terlebih dukungan jaringan servis dan spareparts yang hadir di seluruh Nusantara, serta harga jual kembalinya yang tinggi, menjadikan pick up Suzuki sebagai armada usaha dan investasi yang menguntungkan.

“Kami menghadirkan Suzuki New Carry Pick Up untuk memberikan penyegaran pada line up kendaraan komersial kami. Sebagai market leader di kelasnya New Carry pick up diharapkan dapat terus diminati oleh para pengusaha-pengusaha di Indonesia,” tutup Andy. (nji)

