Spesial Perayaan Cap Go Meh

batampos.co.id – Menjelang perayaan Cap Gomeh, Hypermart Batam memberikan promo harga lebih hemat untuk buah Jeruk Ponkam. Buah ini ditawarkan dengan harga Rp 24.750 per satu kg dari harga normal Rp 25.900.

“Harga murah buahnya lebih segar,” ujar Kepala Toko Hypermart Nagoya Hill, Tri Yumeizal, Kamis (2/2).

Tri mengatakan, seperti diketahui buah jeruk ini memiliki kulit yang tipis mudah dikupas. “Sangat baik untuk membantu kesehatan tubuh,” ucapnya.

Semua jeruk memiliki kandungan dan khasiat yang sama, satu buah jeruk diketahui memiliki total karbonhidrat sekitar 26 gr. Karbonhidrat yang terdapat dalam buah jeruk meliputi sukrosa dan fruktosa.

“Serat buah jeruk dapat membantu proses pencernaan, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Satu buah jeruk diketahui mengandung sekitar 3,5 gr serat,” ungkap Tri.

Sambung Tri, jeruk memiliki kandungan vitamin A membantu pertumbuhan pada anak-anak, membantu fungsi sistem kekebalan tubuh dan ekspresi gen. “Juga mengandung vitamin B membantu pertumbuhan dan pembelahan sel, membantu dalam metabolisme protein dan pembentukan sel darah merah,” kata Tri.

Selain itu, Hypermart juga memberikan promo menarik lainnya, yakni buah Lengkeng Bangkok Super satu kg dari harga Rp 34.900 mejadi Rp 29.900. “Vitamin yang terdapat dalam buah kelengkeng ini yaitu seperti vitamin A, vitamin B, B1, B2, B3, vitamin C, kalsium, zat besi, mangan, fosfor, kalium, seng, magnesium dan juga asam tartik,” jelasnya.

Spesial di Perayaan Cap Go Meh, Hypermart juga menyediakan Jeruk┬áper kotak dengan harga yang lebih murah. “Jeruk Ponkam Super Gift per kotak Rp 97.930 dari hara normal Rp 139.900 dan Jeruk Ponkam Gift per kotak Rp 122.500 dari harga normal Rp 175 ribu,” paparnya.

Sedangkan untuk produk susu bubuk di atas satu tahun juga mendapatkan diskon sampai dengan 12 persen. “Diskon ini hanya berlaku bagi pengguna kartu hicard,” terangnya. (Ahamad Yani)

