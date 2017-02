Baru Diluncurkan, New Mobilio Terjual 8.000 Unit

batampos.co.id – Honda New Mobilio baru diluncurkan secara resmi pada 12 Januari 2017. Namun, animo market terhadap generasi teranyar Honda New Mobilio makin meningkat. Hingga saat ini, New Mobilio sudah terjual 8.000 unit.

Marketing and Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy menyebutkan, angka optimistis yang dapat dicapai New Mobilio berkisar di 24 ribu unit sampai akhir 2017.

’’Beberapa titik refreshment pada New Mobilio disesuaikan dengan permintaan konsumen. Jadi, kami yakin antusiasme market sangat baik,’’ ujar Jonfis saat ditemui di acara media test drive New Mobilio di Bali, Rabu (1/2).

Area Jabodetabek masih menjadi kontributor utama penjualan New Mobilio. Jabodetabek menyumbang 45 persen terhadap penjualan nasional. Angka penjualan 8.000 unit secara nasional menempatkan market share Mobilio di angka 18 persen. Awal tahun ini, Honda belum mematok secara pasti kenaikan market share. Sebab, fokus saat ini adalah menjaga suplai dan mengembangkan kapasitas produksi.

’’Masih terlalu dini untuk menetapkan target market share pada awal tahun. Sebab, banyak sekali faktor yang memengaruhi. Saat ini kami berfokus agar suplai unit terjaga,’’ jelas Jonfis.

HPM juga bersiap menanamkan sejumlah investasi untuk pengembangan produksi. Namun, Jonfis masih enggan menjelaskan detailnya.

’’Saat ini kapasitas produksi maksimal di pabrik Karawang adalah 200 ribu unit. Kalau ditanya akan ada pengembangan, jawabannya iya. Tapi, ditunggu kabar selanjutnya untuk lebih jelasnya,’’ kata Jonfis.

New Mobilio mendapatkan sepuluh titik pembaruan jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Improvement meliputi eksterior dan interior. Mulai desain bodi yang di-facelift, perubahan warna dan desain interior yang lebih mewah, sampai penambahan fitur berkendara seperti hill start assist dan vehicle stability assist. (agf/c14/noe/jpg)

