Kenang Perjuangan Kartini, Garnita Kepri Nobar Film Kartini

batampos.co.id – Sosok Raden Ajeng Kartini memang sangat menginspirasi, khususnya pada hari kelahiran RA Kartini pada 21 April yang kini diabadikan sebagai Hari Kartini.

Dalam rangka memperingati jasa-jasa perjuangan sosok pahlawan nasional itu, Organisasi sayap partai NasDem Garda Wanita Malahayati (Garnita) Kepri menggelar nonton bareng (nobar) film “Kartini” yang diperankan oleh aktris ternama Dian Sastrowardoyo di Studio XXI Mega Mall Batamcentre, Jumat (21/4).

Para anggota dan pengurus (Garnita) Kepri bersama sejumlah kalangan tampak antusias menyaksikan film yang disutradarai Hanung Bramantyo itu. Ketua Garnita Kepri, Bedi Dwika Wati ditemui Batam Pos mengaku terharu setelah selesai menyaksikan film Kartini.

“Saya sangat terharu dengan kisah ini, sampai hampir nangis, mungkin yang lain juga terharu saat menyaksikan film ini,” katanya.

Bedi Dwika Wati mengatakan nobar ini sengaja diadakan sebagai ajang silaturahmi, sosialisasi, dan

memaknai Hari Kartini dengan kerja nyata.

“Napak tilas membuka kembali sejarah perjuangan Kartini, diharapkan dengan menonton filmnya bisa memotivasi perempuan Indonesia, Kepri khususnya untuk terus berbuat dan lebih maju lagi untuk Indonesia,” katanya.

Selain itu, tambahnya, Nobar ini juga bentuk kecintaan terhadap produk film Indonesia.

“Dengan menonton film ini setidaknya masyarakat bisa tahu dan mengenal bagaimana perjuangan Kartini. Jadi lewat film ini bisa memberi sedikit pengaruh tentang kesetaraan kepada perlakuan perempuan Indonesia,” ujarnya.

Acara yang dilaksanakan dengan sederhana tapi penuh makna ini juga dijadikan ajang berkompetisi dengan dilakukannya lomba best kebaya, best kartini, best style, best make up, dan miss unique yang dilakukan secara spontan.

“Jurinya pengunjung lain yang hadir di sini, lomba ini kita lakukan dengan spontan, semoga kedepan kegiatan positif akan terus bisa kita buat dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar,” ujar Ning Isbandian selaku koordinator acara nobar sekaligus Sekretaris Garnita Kepri. (iwa)

