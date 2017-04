BP Batam Market Sounding Bandara Hang Nadim ke Jepang

batampos.co.id – BP Batam melakukan market sounding bekerjasama dengan BKPM ke Tokyo, Jepang pada tanggal 27 April 2017.

Market sounding ialah kegiatan yang harus dilakukan sebelum proses lelang dilakukan. Market sounding untuk memastikan proyek tersebut diminati oleh pasar.

Hang Nadim merencanakan akan merevitalisasi terminal 1 dan 2 juga termina kargo.

Sebagai presenter pada kesempatan itu ialah Anggota 3/Deputi Bidang Sarana Usaha, Eko Santoso Budianto didampingi oleh General Manager Bandar Udara Hang Nadim, Dendi Gustinandar; dan Kepala Seksi Media Promosi, Ariastuty Sirait.

Program pengembangan Bandar Udara Internasional Hang Nadim dengan nilai investasi 448 Juta US$ ini rencananya akan dimulai pada bulan Juni 2017. Beberapa negara yg sudah tertarik utk ikut dalam KPBU Hang Nadim adalah Korea Selatan, India, Perancis dan Jepang.

Dalam acara yg sama, BP Batam juga berkesempatan melakukan pertemuan one on one meeting dengan beberapa perusahaan Jepang yg tertarik dalam rencana pengembangan Hang Nadim seperti Deloitte, Fibetech, Nippon Koei dan Mitsui.

Mitsui bahkan sudah menyatakan minatnya untuk ikut dalam proses tender Internasional Hang Nadim bulan Juni ini, selain itu Eko Budianto juga menjelaskan proyek lainnya seperti pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, dan Mitsuipun sangat tertarik utk mengikuti proses tender pelabuhan di Batam ini.

Program yang diselenggarakan BKPM dan KBRI Tokyo di Hotel Palace Tokyo ini terdiri dari sambutan Deputy Chief of Mission KBRI Tokyo, Ben Perkasa Drajat; Keynote speech oleh Deputi Rencana Penanaman Modal BKPM, Tamba Parulian Hutapea; serta beberapa presentasi proyek skema KPBU lainnya selain Batam seperti PT. PPI, Armand Hermawan mengenai Mekanisme Jaminan Pemetintah; Proyek Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung oleh Project Director Transportasi KPPIP Dwianto Eko Winaryo; Direktur Rencana Infrastruktur BKPM, Heldy Putera tentang proyek pembangkit tenaga listrik; dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ricky Baheramsjah tentang pengembangan Kawasan Wisata Mandalika.

Selain acara Market Sounding, seluruh delegasi juga mengadakan pertemuan dengan Manajemen Haneda Airport Management, Perusahaan Listrik PLTU J Power dan Japan Bank for International Cooperation. BP Batam sangat optimis bahwa pengembangan Bandara Internasional yg mempunyai landas pacu terpanjang di dunia ini dapat berjalan dengan skema KPBU. (rilis)

