Antisipasi Harga, Bulog Gelar Sembako Murah

batampos.co.id – Bulog Batam gelar sembako murah di Engkuputri Batamcenter. Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari, dari Jumat (5/5) hingga Selasa (9/5) mendatang.

Kepala Bulog Batam, Jamaluddin mengatakan kegiatan yang pertama kali dilakukan ini merupakan salah satu langkah stabilisasi harga. “Ini antisipasi harga, sembako dijual sesuai HET pemerintah,” katanya, Jumat (5/5) siang.

Untuk diketahui, Gula pasir yakni Rp 12.500 per kilogram, daging beku Rp 80 ribu per kilogram, sementara minyak goreng kemasan sederhana Rp 11 ribu per liter. HET untuk tiga komoditi ini akan berlaku hingga tanggal 10 September 2017.

Pada bazar tersebut, warga bisa membeli hanya satu jenis sembako maupun paketan. “Silahkan saja, ada yang sepaket Rp 80 ribu,” katanya. Dalam ketentuan yang tertera di bazar Rp 80 ribu, masayarakat berhak mendapat 5 kilogram (kg) beras, 1 kg gula, 1 liter minyak goreng serta satu sarden.

Menurut dia, tidak hanya gelar sembako murah, pihaknya juga masuk tergabung dalam tim penegndali harga jelang ramadhan tahun ini. “Hari Selasa (9/5) kami rapat bersama Polda,” katanya. (cr13)

