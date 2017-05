Pemprov Siap Promosi Potensi Kepri ke China Asean Expo 2017

batampos.co.id – Pemerintah dan pengusaha di Provinsi Kepri sepakat untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kepri ke mata Dunia khususnya ke negara Asean pada China Asean Expo ke 14 yang akan digelar di Nanning, Tiongkok yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2017 mendatang.

Kesapakatan ini disampaikan pada acara sosialisasi pengenalan China Asean Expo ke 14 yang digelar di hotel Best Western Premier, Mukakuning, Seibeduk, Jumat (17/5) siang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri Asman Taufik menuturkan, Kepri dengan sejuta potensi tentu akan selalu siap bersaing dengan negara manapun.

Untuk event China Asean Expo tersebut, pemprov tentu akan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Kadin Kepri, Apindo dan pelaku usaha lainnya untuk sama-sama turut ambil bagian sebagai upaya mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kepri.

“Termasuk usaha kecil menengah juga perlu untuk bersaing hingga ke luar,” ujarnya.

Disebutkan Asman, Kepri yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota memang memiliki segudang potensi. Kabupaten Lingga sebutnya selain ada pertambangan juga bisa dikembangkan untuk perkebunan dalam skala yang besar. Tanjungpinang yang dikenal dengan kota sejarah, tentu sangat bagus untuk bidang pariwisata budaya. Begitu juga Bintan yang dikenal wisata dan keindahan pantau juga masih bisa dikembangkan agrowisata.

“Batam apalagi, kita semua tentu tahu, ada berbagai macam potensi industri. Begitu juga Karimun posisi kedalam laut baik bisa fokus sebagai industri perkapalan dan kemaritiman lainnya,” sebut Asman.

Senada disampaikan Ketua Kamar Dagang (Kadin) Kepri Ahmad Ma’ruf Maulana yang menyambut baik sosialisasi tersebut. Kerja sama antara Indonesia khususnya Kepri dan Tiongkok bukan sesuatu yang baru dan melalui even China Asean Expo tersebut disebutkan Ma’ruf adalah momen yang tepat untuk memperkenalkan ataupun mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kepri. “Kami sangat mendukung dan berbagai potensi yang ada akan diupayakan bisa dibawa ke sana nantinya,” ujar Mar’uf.

Jika semuanya berjalan lancar dan potensi yang ada diminati oleh pengusaha luar termasuk Tiongkok sendiri, maka itu akan sejalan dengan program pemerintah untuk menarik minat investor asing ke Kepri tentunya. “Ini cukup bagus karena bisa meningkatkan kerja sama yang sudah ada. Pengusaha lokal ataupun Tiongkok akan semakin kompak lagi kedepannya,” ujar Ma’ruf.

Sementara itu wakil Konsul Jenderal Tiongkok di Medan Zhang Hong dalam arahannya menuturkan, even China Asean Expo merupakan even yang sangat dinanti-nantikan oleh negara-negara Asean untuk mempromosikan potensi dari masing-masing negara. Indonesia dan Tiongkok yang selama ini sudah menjalin kerja sama yang baik dengan Tiongkok, tentu sangat diharapkan kehadirannya untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada pada even tersebut.

“Sudah banyak juga pengusaha asal Tiongkok yang berkembang di sini dan itu bagus jika adalah lagi pengusaha-pengusaha baik dari Tiongkok sendiri ataupun dari negera-negara Asean lain untuk datang (investasi) di sini,” ujar Zhang Hong, kemarin.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Indonesia khususnya Kepri yang lokasinya cukup dekat dengan Tiongkok serta memiliki sejumlah potensi baik bidang Industri, Maritim, Pariwisata dan lain sebagainya perlu mengambil bagian pada even tersebut untuk memperkenalkan potensi-potensi tersebut.

“Kami mengajak agar pemerintah dan pengusaha di sini ikut bergabung dalam event tersebut agar Kepri semakin diminati investor luar nantinya,” ajak Zhang Hong. (eja)

Respon Anda?

komentar