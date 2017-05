Sheila Majid Hipnotis Penonton Bajafash

batampos.co.id – Kemeriahan malam puncak penyelenggaraan Batam Jazz and Fashion (Bajafash) ditutup dengan penampilan spektkuler artis internasional Sheila Majid.

Acara yang berlangsung sejak, Sabtu (13/5) ini dihadiri ratusan pecinta music jazz dari semua kalangan.

Penampilan kali ini Sheila tampil memukau dengan menggunakan busana anggun hitam dan putih membawakan lagu pertama judul warna. Riuh tepuk tangan mengiringi penampilan pertama Sheila.

“I’m so happy to be here, ini pertama kalinya saya tampil di Batam, and I’m so happy tonight,” kata Sheila Majid membuka percakapan.

Penonton dibawa larut dengan lagu kedua berjudul Dia. Penonton seakan terhipnotis untuk ikut bernyanyi bersama Sheila. Tidak sedikit juga penonton yang mengabadikan momen ketika penyanyi asal Malaysia ini bernyanyi.

Penampilan berikutnya Sheila membawakan lagu berjudul Cinta Jangan Kau Pergi yang membuat semua penonton bernyanyi yang terkenal pada awal tahun 2000-an ini menjadi lagu ketiga yang dibawakan Sheila.

Dengan diiringi piano Sheila melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu berjudul Ku Mohon, Legenda, Antara Anyer dan Jakarta, Aku Cinta Padamu, dan ditutup dengan lagu Sinaran.

Tidak hanya Sheila beberapa artis pendukung seperti Soukma, Lightcraft, Asian Rynthom Harmony sebelumnya juga sukses membius ratusan penonton yang telah hadir sejak sore hari. (cr17)

