Music Streaming, Jutaan Lagu dalam Genggaman

batampos.co.id – Seperti bentuk Compact Disk (CD) yang bundar, tren musik juga terus berputar dari kaset, CD sampai MP3 yang mudah dibajak. Kini musik berpusat di wadah baru yang lebih praktis, ya aplikasi streaming musik yang memuat jutaan lagu dalam satu genggaman ponsel pintar.

Tidak butuh mengunduh musik satu persatu ke dalam ponsel, aplikasi streaming musik ini justru sudah punya playlist musik dengan berbagai kategori berbeda. Buat pendengar musik pop, hiphop, rock, acoustic atau genre musik yang lagi tren Electronic Dance Music (EDM) hanya tinggal menggeserkan jari saja.

“Jadi sekarang ini sudah nggak ribet lagi seperti dulu, yang harus nyari lagu satu per satu lalu diunduh dan kemudian dipindahkan ke ponsel,” kata penyuka musik, Sinta.

Warga Komplek Mitra Raya Batu aji ini mengatakan saat ini tren musik terus mengikuti zaman yang serba praktis.

“Sekarang sudah all in one dalam satu aplikasi yang diunduh. Bosen dengar lagu, tinggal hapus dan dengerin lagu baru lagi,” ungkapnya.

Terlebih, pelajar SMAN 1 Batam ini mengatakan sudah banyak aplikasi streaming musik seperti, Soundcloud, JOOX, Spotify dan aplikasi lainnya yang bisa diunduh sesuai selera pengguna ponsel.

Berdasarkan data yang tertulis di playstore android, Soundcloud telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna dengan rating 4,4. Sementara itu, kehadiran pengembang Tencent Mobility Limited melalui aplikasi JOOX telah diunduh oleh 10 juta pengguna dengan rating yang lebih baik yakni 4,5.

Pengembang asal London melalui aplikasi Spotify juga berhasil menyaingi Soundcloud dalam hal rating yang diberikan oleh pengunduh yakni dengan 4,5 dengan total 100 juta pengunduh.

Penggemar musik lain, Sonia mengatakan untuk urusan aplikasi streaming musik favorit tergantung selera masing-masing individu. “Apalagi setiap aplikasi punya kelebihan berbeda dari segi tampilan dan fitur yang ditawarkan,” kata Sonia.

Ada aplikasi yang sudah dilengkapi dengan lirik lagu, fitur radio, channel video layaknya youtube hingga dapat mengenali lagu yang ingin pengguna ketahui lewat fitur track identify.

“Untuk iklan yang sering ditampilkan beberapa aplikasi, saya rasa itu tidak masalah. Pengembang juga butuh memperbarui aplikasi dan berpenghasilan dari iklanĀ selain dari pengguna premium yang berbayar,” tutupnya. (cr18)

