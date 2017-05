Roger Moore Meninggal Dunia

Roger “James Bond” Moore, meninggal dunia.

Dalam pernyataan yang dirilis keluarga, Moore meninggal dunia dalam usia 89 tahun di Swiss karena sakit.

Disebutkan dalam pernyataan itu, aktor pemeran agen 007 itu meninggal setelah menghadapi kanker yang singkat.

Saat meninggal, Moore dikelilingi keluarga yang mencintainya.

”Dengan hati berat kami harus mengumumkan bahwa ayah tercinta kami sudah meninggal dunia di Swiss setelah berperang dengan berani melawan kanker,” tulis pernyataan keluarga.

Aktor asal Inggris itu akan dimakamkan di Monaco, tempat terakhir Moore tinggal bersama istri keempatnya Kristina Tholstrup.

”Cinta yang berada di sekelilingnya di saat-saat terakhir sangat besar dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata,” sambungnya.

Ditambahkan pernyataan itu, mereka memberikan dukungan kepada Kristina untuk melewati masa-masa sulit ini. ”Sesuai permohonan ayah kami, pemakaman akan dilakukan secara pribadi di Monaco.” Mereka juga menuliskan kalau Moore menganggap pencapaian terbesarnya adalah bisa bekerja sama dengan UNICEF.

Moore berada di dunia bisnis pertunjukkan selama lebih dari enam dekade. Adalah James Bond yang membuatnya terkenal di seluruh dunia. Dia juga menjadi aktor paling lama yang memerankan agen rahasia berkharisma yang digambarkan menarik banyak lawan jenis tersebut.

Selama 12 tahun Moore memerankan James Bond. Tepatnya sejak 1973 dalam judul Live and Let Die, kemudian dilanjutkan dengan The Man With The Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983), dan A View To A Kill (1985).

Rest in peace Mr Moore. (Dailymail/tia)

