Jill Dodd, Muda, Cantik, Mau Dinikahi sebagai Selir ke 11

Jill Dodd masih sangat muda saat dia bertemu dengan miliuner asal Arab Saudi, Adnan Khashoggi. Keduanya bertemu di Cannes awal 1980an. Dodd, model cantik muda dan lugu, jatuh cinta dengan Khashoggi, pebisnis paro baya botak, gendut, namun selalu menghujaninya dengan hadiah-hadiah mewah. Dodd kemudian menjadi satu dari 11 selir Khashoggi yang sudah memiliki tiga istri resmi.

Namun itu dulu. Sekarang Dodd sudah menjadi pebisnis sukses dan memiliki brand clothing ternama Roxy. Dodd mengisahkan, saat kali pertama mereka bersama, Khashoggi mengajukan syarat kepadanya.

”Dia bilang, kita tidak bersama sebelum kau tahu situasinya,” kenang Dodd dalam bukunya The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within.

”Katanya, dia ingin saya menjadi selirnya. Dinikahi namun bukan istri resmi. Berdasar hukum Arab, dia bisa punya 11 selir dan tiga istri. Dan kalau saya setuju, maka saya akan menjadi selir ke-11,” tutur Dodd.

Dodd menyetujuinya. Tidak hanya sebagai selir, Dodd mengaku jatuh cinta dengan Khashoggi yang lebih tua 24 tahun darinya. Lelaki itu akan menghujaninya dengan berbagai hadiah mewah. Berlian dan perhiasan emas adalah hadiah lumrah. Namun, dia harus membagi kekasihnya itu dengan selir-selir dan istri-istri Khashogi lain.

”Saya sangat terpesona dengan Adnan, lelaki 44 tahun yang sudah memiliki lima anak itu. Dia sangat pintar dan sangat baik hati,” ulasnya.

Memang, Dodd tidak memungkiri betapa kaya rayanya Khashoggi. Tetapi hatinya tidak murni tertambat oleh itu.

”Dia sangat mempesona. Saat pakai hak tinggi, saya bisa sepuluh sampai 15 sentimeter lebih tinggi dari Adnan. Bagi lelaki lain, itu mengintimiadsi. Namun, tidak dengan Adnan.”

Dikisahkan Dodd, saat pertama kali bersama, Khashoggi akan mengajaknya berbelanja di butik-butik mewah. Namun, dia tidak akan sendiri. Ada beberapa perempuan muda lain yang ikut mereka. Dodd yang sekarang berusia 57 tahun dan ibu tiga anak mengatakan kalau kekasihnya itu selalu dikelilingi perempuan.

”Tetapi saya selalu merasa saya adalah selir yang paling disayanginya,” ulasnya.

Hadiah sudah selalu diperoleh Dodd. Termasuk, biaya masuk Fashion Institute of Design & Merchandising.

Tetapi, bulan madu itu hanya berlangsung dua tahun. Pada 1982, Dodd memutuskan untuk meninggalkan Khashoggi. ”Saya mulai merasa tidak nyaman dengan ini pada 1981,” kenangnya. Salah satu kejadian yang paling diingatnya adalah ketika suatu malam Khashoggi masuk kamarnya dan menyerahkan hadiah.

”Tetapi, begitu melihat saya dia berkata, “Oh, saya masuk kamar yang salah. Maafkan, tidurlah lagi.” Sebelum saya berkata apa-apa, dia sudah pergi. Hati saya hancur. Adnan berpikir saya selirnya yang lain,” paparnya.

Dodd pun akhirnya benar-benar keluar pada 1982. ”Semua ini membuat saya tidak nyaman. Dan saya takut terkena HIV/AIDS,” ulasnya. Selain itu, dia merasa malu sudah menjadi selir. Karena, meski perasaan cinta itu ada, orang lain selalu menganggap dirinya sebagai pelacur.

Tujuh tahun setelah lepas dari Khashoggi, Dodd yang sekarang tinggal di Marin County bersama suami ketiganya, Jeff, mendirikan Roxy.

”Kebebasan saya, ambisi, dan ekspresi kreatif saya saat bersama Adnan tidak pernah hangus. Saya tidak punya penyesalan sedikit pun.” (dailymail/tia/JPK)

