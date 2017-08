JFC Diboyong ke Hari Belanja Diskon di Jakarta

Kehebohan Jember Fashion Carnival atau #PesonaJFC2017 bisa disaksikan di Jakarta. Agendanya bisa disaksikan dalam acara Hari Belanja Diskon (HBD) Indonesia di Gambir Expo Kemayoran, yang heboh di medsos dengan hastag #PesonaHBDI itu.

Ketua panitia HBD Indonesia Fetty Kwartati mengatakan, selain promosi belanja, terdapat beberapa acara untuk merayakan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Termasuk Jember Fashion Carnival yang akan diundang untuk meramaikan acara.

“Acara ini memberi hiburan bagi masyarakat dan mampu menyedot wisatawan. Kami berharap kehadiran di Jakarta akan semakin mengenalkan festival ini,” tutur Fetty.

Pada acara #PesonaHBDIndonesa itu, karnival tersebut melibatkan 450 peserta ambil bagian. Drumband, paskibraka, penari, dan pelajar ikut meramaikan festival tersebut.

HBD Indonesia ditargetkan menarik 20 juta orang pembeli serta menjadi festival belanja, kuliner, musik dan hiburan ritel terbesar di Indonesia diikuti lebih dari 200 perusahaan yang mengelola 500 merek lokal dan internasional.

Peringatan HUT ke-72 Republik Indonesia menjadi inspirasi para peritel dalam menarik konsumen di HBD Indonesia. Para konsumen akan memperoleh berbagai promosi yang terkait dengan angka 72 yang ditawarkan oleh para peritel agar berpartisipasi, antara lain diskon hingga 72%, harga khusus Rp 72.000, hingga beli 2 dengan hanya membayar Rp 72.000.

Menteri Pariwisata Arief Yahya meng-apresiasi gelaran Hari Belanja Diskon Indonesia dan menggarisbawahi kinerja panitia yang ikut mengundang Jember Fashion Carnaval (JFC) ikut dalam acara ini.

“Langkah yang tepat, kolaborasi yang hebat. JFC ini sudah sangat eksis di nasional, berkelas dunia dan akan ditetapkan sebagai Kota Karnaval. Sudah 16 tahun JFC 2017 menginspirasi banyak karnaval di tanah air,” kata Menteri Arief Yahya.

Prestasi JFC memang sudah mendunia, seperti Best National Costume Miss International 2014 di Tokyo, Jepang, Best National Costume Miss Supranational 2014 di Warsawa, Polandia, Best National Costume Miss Universe 2014 di Florida, USA Best National Costume Miss Supranational 2015 di Warsawa, Polandia, Best National Costume Miss Grand International 2016 di Las Vegas Amerika Serikat dan Best National Costume Miss Tourism International 2016 di Malaysia.

Bahkan, sebagai kiblat fashion art wear JFC hanya kalah dengan Notting Hill (USA) dan (Reunion) France pada International Carnaval de Victoria 2016″ di Seychelles-Afrika.

“Semangat yang harus dijaga adalah “Indonesia Incorporated.” Bangsa ini harus bersatu, mensinergikan seluruh kekuatan, memperkuat semua lini.Begitupun SBC menggandeng JFC, menyatukan langkah untuk bersaing di level global,” lanjutnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan JFC berhasil menjadi identitas baru yang mengantarkan Kabupaten Jember untuk go international, menciptakan awareness, membangun image, menelorkan reputation, menaikkan added value, serta berdampak signifikan terhadap ekonomi dan pariwisata.

Moment JFC semestinya bisa lebih dimaksimalkan di kancah dunia. Semisal membuat venue untuk napak tilas JFC dari tahun ke tahun, public space agar orang bisa melihat rekam jejaknya dan juga mungkin bisa disisipkan workshop di tengah acara.

“Anak anak muda saat ini lebih suka berwisata yang ada experience-nya. Wisatawan tidak hanya jadi penonton JFC semata,” kata pria asli Banyuwangi ini. (*)

