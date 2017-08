Mobil Eksklusif dengan Fitur Mewah

batampos.co.id – Produsen mobil asal Jerman, Mercedes Benz tidak henti-hentinya mengeluarkan mobil seri terbaru dengan fitur mewah. Kali ini, Mercedes Benz S400 Hybrid L menjadi mobil eksklusif terbaik dengan segudang fitur mewah yang ditawarkan.

Mobil berwarna silver ini hadir di Showroom Igen Oto Batam dengan harga spesial, yakni Rp 1,5 miliar.

“Tentunya harga ini sebanding dengan fitur kemewahan dan keamanan tambahan, dibandingkan versi biasanya,” kata Supervisor Igenoto, Desinta Putri Lestari, Jumat (18/8).

Dari sisi kenyamanan, ruang kabin didesain lebih lapang dibandingkan versi sebelumnya. Mobil ini juga memiliki paket air balance dan thermatronic.

“Untuk desain interiornya kursi belakangnya bisa diturunkan sehingga penumpang bisa beristirahat lebih lega,” ujarnya.

Tambahan interior, dua layar berbasis Thin Film Transistor (TFT) berukuran 12,3 inchi juga menambah kenyamanan penumpang di kursi belakangnya.

“Kenyamanan berkendara juga menjadi prioritas berkat pengggunaan suspensi airmatic,” ucap Putri.

Soal fitur, mobil ini memiliki driving assistance package plus, yang diperkuat dengan distronic plus. Fitur ini merupakan mengaturan jarak yang mengizinkan mobil untuk mengikuti kendaraan di depannya sesuai jarak yang telah diatur.

“Ditambah dengan fitur stop and go pilot, Brake Assist (BAS) Plus dengan cross traffic assist. Juga dengan pre safe brake, active lane keeping assist serta active blind spot assist yang menambah keamanan bagi pengemudi,” terangnya.

Mobil ini juga dilengkapi fitur adaptive highbeam plus, attention assist, crosswind assist, dan night view assist plus. Di sektor keselamatan tersedia delapan airbags.

Berbekal mesin 3,5 liter direct-injection normally-aspirated V6 bersemayam pada S 400L. Tenaga yang dijanjikan capai 306 Tk dengan tenaga puntir 370 Nm. Sebagai model hibrida, mobil jantung mekanis turut didukung motor listrik yang mampu memproduksi 27 Tk dan torsi 250 Nm. Tenaga dari mesin disalurkan melalui transmisi 7G-Tronic Plus.

“Mercedes-Benz mengklaim, akselerasi 0-100 km/per jam S 400L cuma butuh 6,8 detik dengan kecepatan maksimum 250 km per jam,” sebutnya.

Bagi yang tertarik memiliki Mercedes Benz S400 Hybrid L ini, silahkan kunjungi Igenoto di Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Batu Ampar. (cr12)

