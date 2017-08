Kejurnas Drag Bike Regional 1 Sumatera 2017 Berlangsung Seru

batampos.co.id – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Regional 1 Sumatera 2017 yang dihelat di Sirkuit Non Permanen Temenggung Abdul Jamal, Batam, Minggu (20/8) berlangsung seru.

Lebih kurang 500 pembalap roda dua bersaing untuk mencatatkan waktu tercepat di trek lurus sepanjang 201 meter ini.

“Antusiasme peserta sangat luar biasa. Meskipun regional Sumatera, tapi banyak juga pembalap dari Jawa yang ikut turun,” ujar ketua panitia, Willy Oktra kepada Batam Pos, Minggu (20/8).

Tiga kelas utama yang dipertandingkan dalam Kejurnas Drag Bike ini, seperti Bebek 4 Tune Up 130CC, Bebek 4 Tune Up 200CC dan Matic Tune Up 200CC dikuasai pembalap-pembalap asal Jawa Tengah.

Di kelas Bebek 4 Tune Up 1300CC, juara pertama diraih pembalap Niko Sakau asal Jawa Tengah dengan catatan waktu 8,861 detik. Juara kedua juga didapat pembalap asal Jawa Tengah, yakni Bayu Ucil dengan torehan waktu 9,334 detik. Di tempat ketiga ditempati pembalap Isluna asal Batam dengan catatan waktu 9,528 detik.

Sedangkan di kelas Bebek 4 Tune Up 200CC, juara pertama diraih pembalap Adji Gondo Sakau asal Kepri dengan catatan waktu 8,567 detik. Juara kedua juga didapat pembalap asal Kepri, yakni Wasudi dengan torehan waktu 8,680 detik. Di tempat ketiga ditempati pembalap Isluna asal Batam dengan catatan waktu 8,792 detik.

Sementara di kelas Matic Tune Up 200CC, lagi-lagi juara pertama diraih pembalap Niko Sakau asal Jawa Tengah dengan catatan waktu 8,176 detik. Juara kedua didapat pembalap asal Batam, yakni Supriyadi dengan torehan waktu 8,769 detik. Di tempat ketiga ditempati pembalap Ika Kecik asal Batam dengan catatan waktu 8,793 detik.

Pada kategori event pendukung, yakni kelas 9 detik Open, juara pertama diraih pembalap Jumarifin asal Batam dengan catatan waktu 9,065 detik. Juara kedua juga didapat pembalap asal Kepri, yakni Boby Bernard dengan torehan waktu 9,110 detik. Di tempat ketiga ditempati pembalap Subna Armansyah asal Batam dengan catatan waktu 9,198 detik.

Willy mengatakan, banyak pembalap lokal Batam dan Kepri yang mampu unjuk gigi dalam event Kejurnas ini. Dan diharapkan, pembalap-pembalap lokal bisa berprestasi di tingkat nasional.

“Ini momentum bagus untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan pembalap-pembalap lokal sehingga nantinya bisa bersaing di tingkat nasional,” pungkas Willy. (cr16)

