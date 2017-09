Ini Rancangan Bundaran Dompak

batampos.co.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Pemprov Kepri, Abu Bakar mengatakan Lambang Provinsi Kepri akan menghiasi Bundaran I Dompak. Pekerjaan pembangunan tersebut ditargetkan rampung Desember mendatang.

“Dari enam bundaran yang ada di Pulau Dompak, tahun ini kita siapkan Bundaran I terlebih dahulu,” ujar Abu Bakar menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (31/8) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, Bundaran I Dompak dibangun dengan menggunakan APBD Kepri Tahun Anggaran 2017 lebih kurang Rp 1,4 miliar. Adapun ikon yang akan menghiasi dibundaran tersebut adalah lambang Provinsi Kepri. Menurutnya, keberdaan lambang itu nanti adalah untuk menegaskan bahwa Dompak adalah pusat Pemprov Kepri.

Masih kata Abu Bakar, sekarang ini pihak kontraktor yang memenangkan tender kegiatan tersebut sudah mulai bekerja. Sementara itu, untuk penataan bundaran-bundaran Dompak yang lainnya akan bekerjsama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti bank.

“Setiap ikon yang kita rancang, tujuannya bukan hanya untuk mempercantik Dompak. Tetapi dijadikan sebagai magnet wisasata,” papar Abu Bakar.

Terpisah, Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Tanjungpinang, Sapril Sembiring mendambakan adanya spot foto di kawasan Dompak, Tanjungpinang. Baik itu di Jembatan I Dompak, Masjid Dompak, maupun bundaran-bundaran yang ada di Dompak.

“Ya memang untuk mempercepat penataan Dompak tidak cukup dengan menggunakan APBD. Artinya perlu menggandeng pihak swasta,” ujar Sapril Sembiring.

Ia yakin, Dompak akan menjadi salah satu destinasi yang menjanjikan di Tanjungpinang kedepannya. Apalagi sekarang ini, Pemprov Kepri dikabarkan tengah berupaya untuk memfungsikan Menara Masjid Dompak, Tanjungpinang. Untuk mendukung itu, Dompak perlu tempat untuk berfoto.

“Ikon-ikon yang ada disetiap Bundaran tentu juga bisa menjadi spot foto yang menarik. Karena pariwisata, meskipun perlahan memberikan kontribusi yang baik bagi ekonomi daerah,” paparnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar