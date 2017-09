Film It, Tayang Hari Ini

Pembaca batampos.co.id, film It yang tayang di Indonesia hari ini, loh….

King, penulis novel It pada 1986, menyatakan bahwa remake dari miniseri It yang tayang pada 1990 itu melebihi ekspektasinya.

”Ya, tentu, aku punya harapan. Tapi, aku tidak menyangka film itu begitu bagusnya,” ungkap King dalam sebuah klip audio yang dikirimkan ke media.

”Ini adalah sesuatu yang berbeda dan pada saat yang sama punya keterkaitan dengan penonton. Kalian akan suka karakter-karakternya. Ini semua tentang karakter dan kalau kamu peduli, akan benar-benar menyeramkan,” papar penulis dan sineas yang digelari Master of Horror tersebut.

Pujian itu menjadi booster yang luar biasa bagi film yang dibesut sutradara Argentina Andy Muschietti tersebut. Sejak awal, dia dibebani ekspektasi tinggi dari penggemar film horor. Terlebih pencinta It versi 1990 yang memang sangat ikonik tersebut.

Miniseri yang terdiri atas dua episode itu sukses menjadi benchmark film horor. Bahkan, setelah It, badut di pesta ulang tahun sekali pun tak lagi dipandang sebagai sosok yang lucu, tapi ditakuti. Senyum palsu mereka menciptakan imaji jahat dan meneror bagi generasi yang tumbuh bersama miniseri It.

Untuk versi baru ini, Pennywise diperankan Bill Skarsgard. Dilihat dari trailer maupun poster yang beredar, penampilannya lebih mengerikan daripada versi 27 tahun silam. Namun, Muschietti memberikan banyak tribut untuk versi miniseri. Hampir semua unsur yang menciptakan efek teror kembali diangkat.

Hujan. Kapal kertas yang mengalir ke selokan. Anak-anak dalam jas hujan kuning. Dan, terutama balon merah. Merinding!

Hasil kerja keras Muschietti untuk menampilkan efek nostalgia dalam balutan keseraman yang lebih modern itu, tampaknya, akan sukses. Selain King, kritikus yang sudah mengikuti skrining rata-rata memberikan nilai bagus. IMDb memberikan rating 8,6. Rotten Tomatoes belum memberikan rating. Namun, 97 persen anggota menyatakan ingin nonton.

”Menurutku, ini adalah adaptasi novel Stephen King terbaik yang pernah dibuat,” tulis penulis senior Entertainment Weekly Anthony Breznican. ”It yang ini creepy banget, berdarah-darah, sangat lucu, dan ada efek romantis yang adorable. Seperti mengingatkan kita ke masa lalu,” timpal editor Fandago Erik Davis.

Sutradara Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Joachim Ronning pernah menyatakan, membuat film horor jaman sekarang lebih sulit. Generasi milenial lebih sulit ditakut-takuti. Namun, pemeran Pennywise yang baru, Bill Skarsgard, optimistis dirinya bisa melanjutkan teror Tim Curry.

”Aku bisa menciptakan trauma buat segenerasi baru anak-anak,” candanya kepada Yahoo! Movie. Ya, dia tentu bercanda. Sebab, film tersebut mendapat rating R.

Kisah horor klasik, basis fans kuat, serta promosi masif membuat Warner Bros percaya film itu berhasil di box office. Setidaknya, rumah produksi raksasa tersebut mengincar pendapatan domestik USD 50 juta atau setara Rp 666,7 miliar (angkanya saja sudah mengerikan, hehe…). Bahkan, beberapa pengamat percaya It yang baru tayang pada Jumat (8/9) di AS itu bakal memperoleh USD 60 juta (sekitar Rp 800 miliar). Well, let’s see. (*c16/na)

Respon Anda?

komentar