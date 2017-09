20 Negeri Terindah di Dunia Versi Publisher Inggris

Laman Rough Guides yang menjadi salah satu referensi travellers dunia membuat daftar tentang negeri-negeri paling cantik untuk dikunjungi. Perusahaan yang berbasis di London, Inggris itu menyusun daftar yang terdiri dari 20 negeri hasil pilihan netizen.

Dalam daftar itu, Indonesia memang tidak berada di puncak. Namun, tak ada negeri yang kaya akan pemandangan alam indah dan keragaman budaya yang memesona kecuali Indonesia.

Melalui laman yang beralamat di www.roughguides.com, penyedia guidebook yang sudah eksis sejak 1982 itu membuat rekomendasi tentang negeri-negeri indah yang patut dikungungi. Ada negeri yang menyajikan suasana pedesaan, ketenangan pulau-pulau terpencil, hingga puncak gunung yang menjulang.

“Untuk membantu imajinasi anda, kami meminta para pembaca kami memilih negeri paling cantik di dunia,” tulis Rough Guides dalam pembuka artikelnya.

Lantas, apa hasil pilihan para pembaca Rough Guides? Di puncak daftar adalah Skotlandia. “Siapa yang bisa menyangkal bahwa pantai-pantai liar, danau yang dalam dan istana karang yang megah adalah beberapa pemandangan paling indah dan menakjubkan di dunia?”

Sedangkan di peringkat kedua adalah Kanada. Keistimewaannya, Kanada memang memiliki perpaduan lanskap alam yang indah.

Selanjutnya, di peringkat ketiga adalah Selandia Baru. Negeri Kiwi itu memang punya pegunungan dan pemandangan alam indah.

Sedangkan di peringkat keempat adalah Italia. Negeri di jantung Laut Mediterania itu memiliki kota-kota kecil yang romantis dan kaya sejarah.

Adapun di posisi kelima ada Afrika Selatan. Negeri di ujung selatan Benua Afrika itu memiliki keragaman satwa liar dan pantai-pantai terbaik.

Di posisi selanjutnya ada Indonesia yang memiliki banyak pemandangan indah dan memiliki keragaman budaya. Indonesia adalah negeri dengan ribuan pulau yang memiliki banyak gunung.

Dalam daftar destinasi, Rough Guides membuat tulisan sekilas pandang tentang Indonesia sebagai negeri yang membentang sepanjang 5.200 kilometer antara daratan utama Asia hingga Australia. Indonesia adalah negeri tropis dengan lebih dari 17.000 pulau.

Indonesia adalah jawara untuk keragaman etnis, budaya dan bahasa. Ada 500 bahasa dengan dialek yang berbeda di Indonesia. Karena itu, Rough Guides menyebut adat istiadat Indonesia merupakan atraksi yang sangat memesona.

Deretan gunung api telah menciptakan pegunungan hijau, hutan hujan dan persawahan berundak, hingga aliran airnya turun menuju laud biru yang cerah.

“Semua ini menyediakan sumber daya yang tiada habisnya untuk berpetualang, trekking, surfing, menyelam, atau sekadar berantai di kolam renang hotel berbintang lima,” demikian ulasan Rough Guides.

Kekuatan Pesona Indonesia, menurut Menpar Arief Yahya adalah 60% culture. Berbeda-beda, beragam budaya, terikat dalam satu kesatuan bangsa. “Keragaman budaya itu menguatkan Indonesia! Itulah salah satu alasan mengapa logo brand pariwisata kita, seperti Garuda Pancasila, dengan lima warna, lima sila,” kata Menpar Arief Yahya.

Kombinasi daya tarik dari 60% culture dan 35% nature, ditambah 5% manmade, itu akan menjadi satu keistimewaan atraksi wisata Indonesia. Di video pariwisata yang sedang dikompetisikan di UNWTO itu terlihat betapa kaya dan indah Indonesia.

“Silakan nge-vote via indonesia.travel/vote4id, setelah masuk landing page voting, masukkan nama, email, dan pilih video Wonderful Indonesia: The Journey to a Wonderful World, lalu Submit. Jadikan video pariwisata Indonesia juara dunia,” ajak Menpar Arief Yahya.

Mengapa video dengan sound track “What a Wonderful World” itu harus juara? “Agar brand Wonderful Indonesia semakin mendunia dan terus menanjak. Kalau Maju Serentak, Tentu Kita Menang!” ucap Arief Yahya mengutip lirik salah satu lagi perjuangan “Maju Tak Gentar” karya Cornel Simanjuntak itu.

“Juara dunia, versia official UNWTO itu sangat berkelas, karena dicalibrasi oleh Lembaga PBB yang bergerak di sektor pariwisata. Kalau kita lolos calibration kelas dunia, maka juara itu menaikkan confidence level kita dan membuat Indonesia semakin credible,” jelasnya.

Sedangkan di bawah Indonesia adalah Inggris di peringkat ketujuh. Kemudian secara berurutan dari peringkat kedelapan hingga sepuluh ada Islandia, Amerika Serikat dan Wales.

Selanjutnya, dari peringkat kesebelas hingga ke-20 secara berurutan adalah Slovenia, Mexico, India, Finlandia, Swiss, Peru, Norwegia, Irlandia, Kroasia dan terakhir Vietnam.(*)

