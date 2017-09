Langkah mulia dilakukan insan pariwisata dari dunia akademisi. Itu setelah, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali menggelar kembali acara tahunannya yaitu The 10th of STP Nusa Dua Bali Job Fair 2017. Perhelatan yang mengusung tema “Connecting Your Future” ini akan digelar pada tanggal 14-15 September 2017 bertempat di Aula Joop Ave Kampus STP Nusa Dua Bali.

Ketua STP Bali Dewa Gede Ngurah Byomantara mengatakan, acara ini bukan hanya sebuah agenda tahunan yang rutin dilaksanakan anak didiknya, namun acara yang sudah digelar untuk ke-10 kalinya ini punya tujuan mulia yakni menjembatani para pencari kerja dengan pekerjaan impian yang mampu membawa masa depan yang cerah bagi siapa saja yang belum bekerja. Rencananya, Job Fair ini akan dibuka dari pukul 08.00 WITA hingga 15.00 WITA.

”Ini untuk semua, pengunjung bisa saja datang dari mahasiswa-mahasiswi STP Nusa Dua Bali sendiri yang telah lulus maupun akan lulus, siswa-siswi jurusan vokasi jurusan pariwisata hingga masyarakat umum yang ingin mencari pekerjaan. Lowongan ini juga berkisar di dunia pariwisata, karena kami konsisten mendukung pariwisata tanah air,” ujar pria yang biasa disapa Byo itu.

Lebih lanjut Byo menambahkan, di acara nanti nantinya para pengunjung atau pencari kerja diharapkan untuk membawa Curriculum Vitae (CV), karena untuk beberapa perusahaan akan mengadakan walk in interview langsung di tempat.

”Jadi peluangnya sangat besar dan berpotensi, kami juga berharap acara ini bisa bermanfaat untuk pariwisata Indonesia terutama menyediakan sumber daya manusia yang siap untuk merealisasikan targat-target yang telah dicanangkan Menteri Pariwisata bapak Arief Yahya,” ujar pria berkacamata itu.

Selain pameran bursa kerja, imbuh Byo, juga akan ada acara lain seperti talkshow dari Ni Made Ita Rossyani Dewi, SST.Par, M.Si (Yayasan Cahaya Dedari Bali), seminar, entertainment , dan Food Bazzar.

”Job Fair tahun ini menyediakan hampir 10.000 lowongan pekerjaan dengan 28 exhibitor mulai dari hotel, travel, cruise line hingga industri MICE. 28 Peserta Pameran atau Eksibitor Nasional maupun Internasional akan menawarkan 10.000 Lowongan pekerjaan terdiri dari Staff Permanen , Kontrak , Daily Worker, Aprentice dan Program Internship dan Training. Silahkan datang ke STP Bali, bekerja di dunia pariwisata, masa depan juga akan cerah dan bangsa Indonesia akan makmur,” kata Byo.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga sependapat dengan pimpinan STP Bali. Untuk merealisasikan target 20 juta Wisman di tahun 2019, pariwisata Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang andal dan menjadi garda terdepan dalam melayani dan menyambut wisatawan.

Kata Menpar, pariwisata sangat banyak membutuhkan profesi yang profesional. Dari industri yang mumpuni sampai pemandu wisata yang cerdas sebagai garda terdepan penyambutan wisatawan.

”Destinasi kita semakin indah, kalau dilayani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan punya wawasan luas. Dan yang tidak kalah penting, saatnya kita siap bersaing dengan dunia internasional dalam persaingan dunia pendidikan,”kata Menpar Arief Yahya.(*)

