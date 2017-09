Bakso Seafood Diskon 25 Persen

batampos.co.id – Pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap Hypermart Mega Mall di Batamcenter kembali menghadirkan promo untuk produk bakso seafood. Produk ini diberikan diskon sebesar 25 persen, dari harga p 8.200 menjadi Rp 6.490 per 100 gram.

Divisi Manager Hypermart Mega Mall, Amir mengatakan promo ini berlangsung hingga akhir pekan dan berlaku di 3 lokasi, yakni Batamcenter, Nagoya, serta Tanjunguncang.

“Jadi bagi masyarakat Batam yang ingin bertukar rasa baso, di Hypermart banyak tersedia jenis seafood,” ujar Amir, Jumat (15/9).

Baso yang tersedia diantaranya baso ikan rasa kepiting, baso rasa ikan oiginal, baso ikan pedas, baso ikan rasa udang, salmon bali, serta fish dumpling cheese.

“Tinggal pilih rasa. Baso aneka rasa dari ikan ini juga sangat digemari anak-anak,” terang Amir.

Menurut Amir, baso seafood yang disediakan Hypermart Mega Mall memiliki lebih banyak kandungan protein. “Sering-sering mengkonsumsi akan menambah stamina,” tutur Amir.

Selain itu, pengunjung Hypermart juga bisa mendapatkan promo lainnya, seperti anggur red globe Rp 4.890 per 100 gram, apel fuji super Rp 3.590 per 100 gram, serta ayam broiler Rp 24.900 per ekor. (opi)

