Stt…. Ingin tahu rahasia di balik sukses The Journey to a Wonderful World juara dunia nggak? Di kompetisi video dunia oleh UNWTO, yang diumumkan dI Intercontinal Convention Hall Hotel di kota Chengdu, Tiongkok, 15 September 2017 lalu menyimpan banyak cerita.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut 3 hal yang membuat video ini menjadi sangat fantastik dan mendunia. Dua awards direbut sekaligus dalam dua kategori. Pertama, The Winner of People’s Choice Award 2017 dan The Winner of UNWTO Video Competition 2017, Region East Asia and Pacific 2017.

“Rahasianya ada 3 hal!” kata Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI.

Pertama, jelas dia, destinasi yg dishoot betul-betul keren dan world class. Danau Toba, Jakarta, Banyuwangi, Lombok, Makasar, Wakatobi, dan Raja Ampat.

“Nah, di tempat-tempat itu bisa diviralkan, dimana lokasi pengambilan gambarnya,” ucap Menpar Arief Yahya.

Kedua, teknik pembuatan video itu juga punya level kesulitan tinggi. Misalnya saat free dive, action di kedalaman 4-5 meter, tanpa alat selam? Lumayan sulit, di teknik pengambilan gambar, sulit mengikuti obek dari bawah kedalaman, harus tahan napas panjang, harus ada gerakan ke bawah, memutar, timingnya harus pas. Dan khusus di adegan ini yang paling sering diulang.

Ketiga, memasukkan soundtrack What a Wonderful World oleh Louis Armstrong itu juga pas. Pas dengan ilustrasi gambar, pas dengan brand Wonderful Indonesia, pas menggambarkan antara fakta yg “Wonderful” dan visual yang “Wonderful”.

“Lagu itu sudah sangat mendunia, dan semua orang yg mendengarnya tanpa sadar ikut bersenandung,” katanya.

Selain itu, story film berdurasi 3 menit itu juga bagus, menyentuh Culture, Nature, dan Manmade sekaligus. Tiga portofolio pariiwisata Indonesia. Message promosinya tersampaikan dengan baik.

“Kualitas media gambarnya sangat istimewa, detail, high resolution, keren. Impact bawah sadar orang yang menyaksikan melihat video ini, ada 2 reaksi, pertama tanpa sadar menyebut suara “waaaw”. Kedua, mengikuti alunan lagu What a Wonderful World” ujarnya.

Itulah yang oleh Menpar Arief Yahya disebut sebagai “rahasia menang!” Karena dia detail merasakan sensasi video juara dunia itu. (*)

Respon Anda?

komentar