Najwa Shihab dan Perpustakaan Nasional

batampos.co.id – Sejak Pada bulan Agustus 2017 lalu, Najwa Shihab sudah tidak lagi membawakan acara Mata Najwa, dan secara resmi telah mengundurkan diri dari MetroTV .

Najwa, yang biasa dipanggil Nana, memfokuskan diri untuk menumbuhkan kepedulian dan meningkatkan minat membaca buku di kalangan anak muda ke seluruh penjuru negeri.

“Tugas” Duta Baca Indonesia ini pun tidak terkecuali adalah untuk mendampingi presiden meresmikan renovasi dan pembaruan fasilitas layanan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hari Kamis (14/9) lalu.

Yuk, kita lihat acaranya dan pengalaman yang dibagi oleh Nana di akun Instagramnya.

“Pagi tadi berkeliling di gedung baru Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendampingi Presiden Joko Widodo.

Gedung yang terdiri 24 lantai ini dirancang sangat unik. Berbentuk persegi seperti jendela mengartikan perpustakaan adalah Jendela Dunia (The Window of the World). Fasilitas di Perpustakaan Nasional betul-betul memanjakan pecinta buku. Koleksi buku-buku yang lengkap dan suasananya yang nyaman. Kamu juga bisa pinjam buku untuk dibawa pulang, tentunya harus daftar menjadi anggota terlebih dahulu. Untuk menjadi anggota, caranya gampang banget dan cepat.

Menariknya, sembari membaca buku, juga bisa menikmati Tugu Monas yang menjulang tinggi di lantai 24.

Perpusnas juga bisa dinikmati teman-teman penyandang disabilitas. Layanan inklusif didesain untuk melayani penyandang disabilitas dari segi sarana prasarana, koleksi, maupun ruangan khusus bagi disabilitas tuna netra.

Ada juga ruangan khusus anak-anak. Reading area anak-anak juga menyiapkan ruang khusus laktasi (menyusui) sehingga para ibu tidak perlu kuatir saat mendampingi buah hatinya bermain, membaca, bereksplorasi maupun berkreasi di panggung kreasi yang sangat kondusif bagi pengembangan literasinya.

Sedangkan, bagi para pengunjung lansia diberikan pelayanan khusus, termasuk koleksi maupun petugas yang mendampinginya.

Jadi jangan sia-siakan Perpustakaan yang lengkap dan megah ini. Mari ramai-ramai datangi Perpustakaan Nasional, menyerap ilmu, berbagi bersama komunitas, menjelajah dunia bersama buku. Perpustakaan Nasional ini mulai dibuka untuk umum pada 9 Oktober mendatang.

Jam bukanya Senin sampai Jumat pukul 07.30 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Sementara, Sabtu sampai Minggu dibuka hingga pukul 16.00 WIB. Ayo membaca!” tulis putri Quraish Shihab itu. (nyt)

