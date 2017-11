Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, 25 November 2017 Menteri Pariwisata Arief Yahya dibuat terkesima oleh Taman Simalem Resort di Bukit Merek, Tanah Karo, Sumatera Utara.

Dari sini view Danau Toba terlihat sangat jelas. Balutan suasananya tak ubahnya seperti di pedesaan yang mewah.

“Melewati gerbang pintu masuk saja wisatawan sudah disambut pemandangan taman yang indah di ditemani udara sejuk seperti halnya di Berastagi,” kata Menpar Arief Yahya, Minggu (26/11).

Di spot lainnya, Menpar juga dibuat takjub dengan pemandangan hutan yang asri dengan vegetasi pohon pinus. Kanan kiri jalan ditanami dengan kayu yang terawat rapi. Itu kian menambah keasrian jalan menuju gapura utama Taman Simalem Resort.

Spot selfienya juga oke punya. Ada Pearl of Lake Toba yang menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk berfoto dengan panorama Danau Toba sebagai latarnya. Di lokasi ini juga sering menjadi lokasi photo shoot bagi pasangan yang akan menikah. Terdapat juga fasilitas seperti lapangan outbond, paintball, air terjun dan lain-lain.

“Luar biasa. Ini destinasi yang pas untuk berlibur. Apa lagi berlibur keluarga. Keindahan alam ditambah fasilitas kelas dunia,” tambahnya.

Kawasan ekowisata Taman Simalem Resort berada dalam kawasan seluas 206 hektar dan berada pada ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Konsepnya sangat keren. Menggabungkan agrowisata dengan luas lebih dari 25 hektar dengan kegiatan ekowisata di dalam satu kawasan terpadu.

Menpar mengatakan, tumbuhnya amenitas seperti ini menandakan menggeliatnya pariwisata yang semakin berkembang seiring diresmikannya Bandara Silangit. “So many things to do here. Ada lapangan golf, cafe, air terjun, arena outbound, kolam pancing, trekking forest, kebun bunga dan tanaman organik. Sangat lengkap. Pesonanya selalu berbeda dari sudut mana saja,” ucapnya. (*)

